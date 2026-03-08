أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا اليوم على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، عين ڨزام، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، ڨالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، جانت، عين تموشنت، إليزي، تلمسان، قسنطينة، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.