أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا. نهار اليوم على ولايات الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي. بالإضافة إلى ولايات تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل. كذلك ولايات خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة بومرداس، البويرة، أولاد جلال والبليدة.

هذا وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار على ولايات سيدي بلعباس، ورقلة، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون. وإن قزام، الأغواط، غليزان، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، إن صالح. بالإضافة إلى الشلف، تندوف، عنابة، جانت، إليزي، تلمسان، المنيعة، البيض، المغير، الطارف، أدرار، سعيدة والنعامة.

