أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا، وغائما بالمناطق الوسطى. فيما ستعرف المناطق الشرقية للوطن، تساقط أمطار رعدية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و29 درجة بالمناطق الساحلية، و18 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا إلى غائم، وتساقط أمطار رعدية على الواحات وشمال الصحراء.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و37 درجة بالمناطق الجنوبية للوطن، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.