أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الإثنين

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

أما المناطق الشرقية والوسطى، فستعرف غدا الإثنين، طقس حار نسبيا، وتطاير بعض حبيبات الرمال.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30 و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس حار إلى جد حار بوسط الصحراء، وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و49 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.