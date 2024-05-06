أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الثلاثاء

ستشهد المناطق الداخلية للوطن، تساقط أمطار رعدية، غدا الثلاثاء، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 19 و 25 درجة.

وحسب النشرة الجوية لمصالح الأرصاد الجوية، ستكون الأجواء من مشمسة إلى غائمة على المناطق الساحلية. مع درجات تتراوح بين 20 و27 درجة. كما ستعرف المناطق الشمالية للوطن على العموم هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40كلم/سا.

أما بالمناطق الجنوبية من المتوقع أن يكون الطقس من مشمس إلى ممطر، مع درجات حرارة تتراوح بين 33و45 درجة، بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

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