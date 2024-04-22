أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم الغد الثلاثاء، أين سيتم تسجيل طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية، وأمطار رعدية على بعض المناطق الداخلية للوطن.

وحسب النشرة اليومية لتوقعات الطقس، فإن المناطق الشمالية ستشهد طقس غائم جزئيا. فيما سيسجل تساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية الشرقية للوطن بعد ظهيرة يوم غد الثلاثاء. أما بالولايات الجنوبية ستكون الأجواء مشمسة.

وبخصوص درجات الحرارة فستتراوح بين 17 و 23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و 29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستتراوح بين 26 و 42 درجة بالمناطق الجنوبية.

كما ستسجل المناطق الشمالية من البلاد هبوب رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا، وبالجنوب الجزائري ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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