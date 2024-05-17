أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقطا للأمطار على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس مشمس، فيما ستعرف المناطق الشرقية، طقس مشمس إلى ممطر بعد الظهيرة.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس غدا السبت، فيما ستعرف مناطق بشمال الصحراء والواحات وأقصى الجنوب، أمطار رعدية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، في المناطق الجنوبية للوطن، بين 31 و45 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.