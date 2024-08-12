أمطار رعدية على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية غدا الثلاثاء، طقس مشمس، وأمطار رعدية على المناطق الداخلية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 37و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، رعود مع أمطار على أقصى الجنوب، ورعود على الجنوب الغربي وشمال الصحراء.

وستتراوح درجات الحرارة بين 37 و47 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.