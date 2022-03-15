أمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات غرب البلاد.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة التاسعة مساء وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 40 ملم، كما ستكون مرفوقة بحبات البرد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، عين تيموشنت والبيض. وكذا ولايات سعيدة، النعامة وسيدي بلعباس.

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رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية في معظم ولايات الوطن

كما حذّرت نشرية خاصة اليوم الثلاثاء من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وجاء في النشرية أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، حيث ستستمر إلى غاية الساعة 06سا من صبيحة يوم غد الأربعاء.

أما الولايات المعنية فتتمثل في: الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، وتيزي وزو، والبويرة، والمدية، والبليدة، عين الدفلى، وتيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولايات تيارت، وغليزان، ومعسكر، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وباتنة، وأم البواقي، خنشلة، وتبسة.

وأضاف نفس المصدر في نشرية خاصة ثانية من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية فتتمثل في أدرار، وتيميمون، وإن صالح، برج باجي مختار، وتمنراست.

وجاء في النشرية الثانية أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، حيث ستستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 18 سا من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة ثالثة للأرصاد الجوية حذرت من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

أما الولايات المعنية فتتمثل في غرداية، والمنيعة، وبسكرة ، وأولاد جلال، والمغير، وتقرت، والوادي، ورقلة، وإليزي.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 90 كلم / سا، على أن تستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 06سا من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وفي نشرية خاصة أخرى حذّرت ذات المصالح من إستمرار هبوب رياح قوية مع تطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

واضاف نفس المصدر أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، على أن تستمر في الهبوب إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية في كل من: تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، وسعيدة، وسيدي بلعباس، النعامة والبيض.

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