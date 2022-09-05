أمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 20 مام محليا.

وذكرت ذات المصالح في ذات البيان، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الثالثة من زوال اليوم ويستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حدّد ذات البيان الولايات المعنية الآتية: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، مسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف.

بالإضافة إلى ولايات: قسنطينة، خنشلة، جيجل، تيزي وزو، المدية والبويرة