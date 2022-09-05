أمطار رعدية على هذه الولايات
وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز 12 ولاية.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من أم البواقي، قالمة، سوق اهراس، تبسة، الأغواط، المسيلة، البيض، باتنة، الجلفة، خنشلة، النعامة وبشار.
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أمطار رعدية بـ 4 ولايات
حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الشرقية.
وخصت النشرية كل من ولايات سوق أهراس، قالمة، أم البواقي وتبسة.
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تنبيه.. أمطار رعدية بداية من زوال اليوم
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 20 مام محليا.
وذكرت ذات المصالح في ذات البيان، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الثالثة من زوال اليوم ويستمر إلى غاية التاسعة ليلا.
كما حدّد ذات البيان الولايات المعنية الآتية: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، مسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف.
بالإضافة إلى ولايات: قسنطينة، خنشلة، جيجل، تيزي وزو، المدية والبويرة