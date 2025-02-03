أمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل. وهذا على كل من ولايات سيدي بلعباس، تلمسان وعين تيموشنت.

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