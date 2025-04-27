أمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، على بعض الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد نهار اليوم الأحد.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات سوق أهراس، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، الجلفة، قسنطينة، خنشلة وبسكرة، ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور