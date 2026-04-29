أمطار رعدية على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على الولايات الشرقية والجنوبية للبلاد نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة. بعد زوال اليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة. أم البواقي، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة

كما أفاد تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل.

وهذا على ولايات الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، المنيعة، إن صالح، اليزي، أدرار، تمنراست، برج باجي مختار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور