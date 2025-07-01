أمطار رعدية على 10 ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات اليوم الثلاثاء.

وحذّر تنبيه المصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي كل من تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، الأغواط و تيارت.

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