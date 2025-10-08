أمطار رعدية على 10 ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من غرب البلاد نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت والبيض.

