أمطار رعدية على 10 ولايات بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت نشرية للمصالح نفسها، أن ولايتي النعامة والبيض ستشهدان تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة 21:00 اليوم.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20و30 ملم محليا.

كما ستشهد ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت والشلف، تساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم محليا.

وحسب ذات المصالح تساقط الأمطار مرتقب بداية من الساعة 15:00 اليوم، ويستمر إلى غاية 03:00 من صبيحة الخميس.

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