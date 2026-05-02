أمطار رعدية على 10 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن بداية من ظهيرة اليوم السبت.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا تصل أو تفوق 15 ملم، وهذا بداية من الساعة 14:00 من زوال اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساءً.

وبخصوص الولايات المعنية بهذه النشرية فهي البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، باتنة وبسكرة.

