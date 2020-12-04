أمطار رعدية على 12 ولاية إلى غاية يوم غد السبت

أخبار الجزائر
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أمطار رعدية على 12 ولاية إلى غاية يوم غد السبت
بقلم وفاء.ب

نبهت مصالح الأرصاد الجوية،اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية والوسطى للوطن تستمر إلى غاية يوم غد السبت.

وذكرت في بيان لها، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي : الشلف، البليدة، تلمسان، الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر..
بالإضافة إلى ولايات : وهران، تيبازة، عين الدفلى، عين تموشنت وغليزان
كما ذكر ذات البيان أن الأمطار متوقعة بداية من السادسة مساء إلى السادسة من صبيحة يوم الغد السبت، بكميات قد تصل إلى 40ملم محليا.

ونبهت ذات المصلحة من  بحر هائج  وأمواج عالية يصل علوها إلى 5 أمتار طيلة نهار اليوم الجمعة على السواحل الوسطى والغربية.

السواحل المعنية هي: بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم، تنس، مرسى بن مهيدي، الغزوات، الجزائر العاصمة وبوهارون.


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