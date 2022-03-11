أمطار رعدية على 12 ولاية بداية من ليلة اليوم الجمعة

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية الوسطى والغربية ليلة اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح. فإن كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من منتصف الليل إلى غاية ظهيرة يوم غد السبت.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، عين الدفلى، معسكر، وهران والبليدة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الجمعة على المناطق الغربية والوسطى، مغشاة غالبا، باستثناء بعض الضباب مرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة. خاصة على المناطق الساحلية الغربية. مع احتمال تسجيل بعض الرعود على المناطق الوسطى خلال الظهيرة. لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الغربية، بداية من المساء. مع تساقط بعض الأمطار تكون رعدية أحيانا. وتلتحق بالمناطق الوسطى في النصف الثاني من الليل.

أما على المناطق الشرقية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على كل المناطق الشرقية. لتصبح مغشاة خلال الظهيرة. كما ترتقب تسجيل بعض الرعود المتفرقة، على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، بداية الظهيرة. يمكن أن تكون مرفوقة ببعض الأمطار خاصة على منطقة الأوراس.

كما تتوقع ذات المصلحة، أن تكون الأجواء على المناطق الجنوبية صافية على العموم على منطقة بشار، شمال الصحراء والواحات، لتصبح مغشاة بداية من الليل. أجواء مغشاة على الصحراء الشرقية، لتتحسن خلال الظهيرة. وأجواء صافية على العموم على باقي المناطق.