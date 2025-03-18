أمطار رعدية على 13 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم الثلاثاء، على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 09:00 من نهار اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساءً.

أما الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة ،أم البواقي، قالمة وسوق أهراس.

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