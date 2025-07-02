أمطار رعدية على 13 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن، اليوم الأربعاء.

وحذرت نشرية خاصة لذات المصالح، أن كمية الأمطار المتوقعة، ستتراوح بين 20 ملم و 30 ملم وتصل أو تتجاوز 40 ملم محليا. خاصة على المناطق الداخلية الشرقية ومنطقة الأوراس، وهذا بداية من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 22:00.

وبخصوص الولايات المعنية فهي البويرة، المسيلة، جنوب بجاية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس. أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

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