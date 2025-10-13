أمطار رعدية على 14 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم وسيتم التساقط إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي المدية، الجلفة، المسيلة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، معسكر، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، إليزي وتمنراست.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور