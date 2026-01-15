أمطار رعدية على 14 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا معتبرة على الولايات الغربية والداخلية الشرقية والوسطى اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، غليزان، وهران، مستغانم، معسكر. الجلفة، المسيلة، اولاد جلال، بسكرة، باتنة،ـ سطيف وبرج بوعريريج.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى منتصف الليل.

