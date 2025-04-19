أمطار رعدية على 15 ولاية بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايات النعامة، سيدي بلعباس، البيض، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الجلفة، الأغواط، المدية، البليدة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية تساقط أمطار رعدية.

ومن المتوقع أن تتعدى كمية الأمطار 40 ملم محليا، وهذا بداية من اليوم السبت على الساعة 18:00. إلى غاية الأحد منتصف النهار.

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