أمطار رعدية على 16 ولاية اليوم الجمعة

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن.

وحسب التنبيه وهو من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن بداية تساقط الأمطار تكون من الساعة السادسة صباحا، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الطارف، وسكيكدة، وعنابة، وجيجل، وبجاية.

بالإضافة إلى ولايات ورقلة وغرداية، والمنيعة، والبيض، وتيميمون، وبشار، وبني عباس، وجانت، وتمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.