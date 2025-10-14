أمطار رعدية على 19 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه سوق أهراس، تبسة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، سكيكدة، باتنة، جيجل، بجاية، ميلة. سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، إليزي و تمنراست.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور