أمطار رعدية على 20 ولاية اليوم

أفادت نصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الثالثة بعد الزوال ويستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي خنشلة، باتنة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريرج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، إليزي، جانت، تمنراست و ان قزام

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