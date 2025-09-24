أمطار رعدية على 20 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن تساقط الأمطار سيكون بكميات معتبرة محليا، ويستمر إلى غاية 15سا من نهار اليوم.

والولايات المعنية هي تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من 15سا من نهار اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

وهذا على ولايت معسكر، سعيدة، البيض، النعامة، تيارت، الأغواط، الجلفة، غرداية، المنيعة، المسيلة، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة.

