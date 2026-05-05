أمطار رعدية على 20 ولاية بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي: سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، الجلفة، الاغواط، البيض. النعامة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور