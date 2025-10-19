أمطار رعدية على 21 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المدية، البويرة، جيجل، الطارف، المسيلة، أولاد جلال. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، بسكرة، المغير، الوادي، ورقلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور