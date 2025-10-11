أمطار رعدية على 21 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية منتصف نهار اليوم السبتمعتبرة محليا على ولايات تلمسان. سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة.

كما تتوقع ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من الساعة 15سـا بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة 21 سـا ليلا.

والولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، إليزي، ان صالح، تمنراست، برج باجي مختار.

