أمطار رعدية على 22 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من 15:00 بعد زوال اليوم السبت إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي سيدي بلعباس ، النعامة ، سعيدة ، البيض ، تيارت، الأغواط ، تيسمسيلت ، المدية ، البويرة. بالإضافة إلى الجلفة، المسيلة ، باتنة ، قسنطينة ، أم البواقي ، خنشلة، قالمة ، سوق أهراس ، تبسة ، إليزي، جانت ، تمراسنت وإن قزام.

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