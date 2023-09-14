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الوطني

أمطار رعدية على 22 ولاية اليوم

بقلم ع.ع
أمطار رعدية على 22 ولاية اليوم
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أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على بعض ولايات الوطن اليوم.

وأوضح تنبيه لذات الممصالح أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان. بالإضافة إلى المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، الشلف، سطيف، تلمسان. وقسنطينة، البيض، عين الدفلى، المدية، السعيدة، النعامة، البويرة، معسكر، بشار.

ومن المرتقب أن يكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة (15:00) ويستمر إلى غاية منتصف الليل (00:00).

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