أمطار رعدية على 24 ولاية

أصدرت مصالح الارصاد الجوية، مساء اليوم الأحد، تنبيه يفيد بتساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية.

وحسب ما أفاد به التبيه، فإن هذه الأمطار ستستمر غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الاثنين.

وأضح المصدر نفسه، إن كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 20 ملم محليا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات:الشلف، البليدة، ام البواقي، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، عين تموشنت، وغليزان.

وكذا ولايات سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، وعين الدفلى.