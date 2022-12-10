أمطار رعدية على 25 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على 25 ولاية من ولايات الوطن.

ويخص التنبيه كل من الولايات الآتية: الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو.

وكذا ولايات : الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

وحسب ذات التنبيه، الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

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