أمطار رعدية على 26 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط امطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي تلمسان، سعيدة، النعامة، سيدي بلعباس، البيض، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط.

بالإضافة إلى الجلفة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة. تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

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