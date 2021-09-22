أمطار رعدية على 28 ولاية بداية من الثالثة زوالا

نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا على الولايات الشمالية للوطن. بكميات تصل إلى 30 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى منتصف الليل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، قالمة، أم البواقي، تبسة. سوق أهراس، عين الدفلى، الشلف، الجلفة، تيسمسيلت، الأغواط، البيض، النعامة. غليزان، تيارت، سعيدة، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان.