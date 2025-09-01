أمطار رعدية على 28 ولاية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء على العديد من ولايات الوطن.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن تساقط الأمطار الرعدية سيكون بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من نهار اليوم الإثنين. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

أما الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، باتنة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، الأغواط، البيض. النعامة، برج باجي مختار، أولاد جلال وإن قزام.

