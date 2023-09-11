أمطار رعدية على 29 ولاية اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات التي ستشهد تساقط الأمطار، هي كل من ولاية الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة. تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط، غليزان، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، تندوف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عيد الدفلى، المدية، السعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، بشار.