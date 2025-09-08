أمطار رعدية على 33 ولاية غدا الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها، أن العديد من ولايات الوطن ستشهد يوم غد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

والولايات المعنية هي تبسة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، جيجل، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، المسيلة، الجلفة، الجزائر، تيبازة، المدية، البليدة، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، مستغانم، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، البيض، النعامة، بشار وبني عباس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور