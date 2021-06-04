أمطار رعدية على 34 ولاية إلى غاية منتصف الليل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية تصل كميتها إلى 15 ملم محليا، إلى غاية منتصف ليلة اليوم الجمعة، على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات الشلف، الأغواط ،أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، بومرداس، البويرة، تبسة. بالإضافة إلى ولايات تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، المدية.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، البيض، غيليزان، النعامة. وكذا ولايات تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى وعين تموشنت.