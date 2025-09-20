أمطار رعدية على 34 ولاية بداية من الغد

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من يوم غد الأحد على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، بشار، تيارت وتيسمسيلت. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار يوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم الإثنين.

وأشار تنبيه آخر، إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأحد لتستمر إلى غاية منتصف الليل، وهذا على ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، سطيف، باتنة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة وأم البواقي.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم الإثنين.

والولايات المعنية هي غليزان، المدية، عين الدفلى، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، البويرة وتيزي وزو.

