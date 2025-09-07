أمطار رعدية على 35 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد بعض الولايات تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، وهذا بداية من الساعة 15:00. ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة.، تيزي وزو، بجاية، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، الجلفة، تيبازة. عين الدفلى، الأغواط، الشلف، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف، أدرار و برج باجي مختار

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور