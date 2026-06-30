أمطار رعدية على 37 ولاية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة. المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة. البيض، البويرة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، بسكرة. المغير، الوادي، ورقلة، غرداية، تيميمون، بشار، بني عباس، تمنراست وان قزام.

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