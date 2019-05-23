أمطار رعدية على 4 ولايات جنوبية بداية من أمسية الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية في بعض الولايات الجنوبية.

وستعرف أربع ولايات أمطار رعدية، بداية من أمسية اليوم الخميس، -حسب ذات المصلحة-.

وذكرت خريطة اليقظة، التي وضعت تنبيه باللون الأصفر، أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من الأغواط، البيض.

بالإضافة إلى ولايتي النعامة و بشار.

نشرية كاملة للديوان الوطني للأرصاد الجوية

تشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس و الجمعة.

و تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية على العموم، باستثناء بعض السحب خلال الصبيحة.

حيث بداية من الظهيرة، سحب عابرة على الهضاب العليا، مع خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

و تبقى الأجواء حارة على المناطق الساحلية و الداخلية.

فيما تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 كم / سا قرب السواحل و على المناطق الداخلية.

أما على المناطق الوسطى و الشرقية أجواء صافية على العموم ، باستثناء بعض السحب السفلى ، على المناطق الداخلية.

و مع أجواء حارة ، على المناطق الساحلية ، و كذا المناطق الداخلية الوسطى الغربية.

و الرياح ، تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 كم / سا، قرب السواحل و على المناطق الداخلية.

في حين ، على المناطق الجنوبية أجواء ، من مغشاة إلى غائمة ، على الجنوب الغربي.

و ستتشكل خلايا رعدية منعزلة ، بداية من الظهيرة ، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على منطقة الواحات، شمال الصحراء.

و درجات الحرارة ، ستعرف ارتفاعا بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي ، على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

و ستتراوح ما بين 20 و 34 درجة ، على الولايات الشمالية ، ومن 23 إلى 44 درجة على الجنوب.