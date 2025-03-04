أمطار رعدية على 5 ولايات بداية من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن ابتداءً من ظهيرة اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، فإن ولايتي الأغواط والجلفة ستشهد تساقط أمطار رعدية. بداية من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 06:00 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين 20 و 30 ملم.

كما ستشهد ولايتي النعامة والبيض تساقط أمطار رعدية، بداية من الساعة 03:00 إلى غاية الساعة 18:00 من مساء الأربعاء، حيث ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بين 20 و 40 ملم.

وأفادت نشرية خاصة أخرى بتساقط أمطار رعدية بولاية بشار، بداية من الساعة 03:00 وإلى منتصف نهار الأربعاء. حيث ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بين 20 و 30 ملم.

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