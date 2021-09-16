أمطار رعدية على 5 ولايات وحرارة تصل إلى 45 في الجنوب

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية على بعض ولايات الوطن. كما تشهد المناطق الجنوبية، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث ستتراوح من 36 إلى 45 درجة تحت الظل.

وحسب ما أفاد به الديوان الوطني، فإن 5 ولايات ستشهد أمطار رعدية من الساعة الثانية بعد الزوال الى غاية التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية، ذكر التنبيه كل من البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، وتيارت.

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