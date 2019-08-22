أمطار رعدية على 6 ولايات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أصدرت، أمس، مصلحة الأرصاد الجوية نشرية خاصة حذرت من خلالها من أمطار رعدية على المناطق الداخلية، الوسطى والشرقية للوطن.

وحسب النشرية، فإن المناطق تتمثل في تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة والأغواط،حيث ستصل كمية الأمطارإلى ما بين 10 و15 ملم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المنتظرة، اليوم، فتتراوح بين 28 و34 على المناطق الساحلية، وما بين 28 و39 على المناطق الداخلية.

وما بين 34 و46 على المناطق الساحلية.

كما تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، سحبا سفلى كثيفة خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية.

لتصبح الأجواء قليلة السحب طوال النهار.

وعلى الهضاب العليا، ترتقب أجواء مغشاة جزئيا،مع تشكل رعود بداية من الظهيرة،هذه الأخيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار أواخر النهار.

والرياح ستكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 و40 كم/سا، قرب السواحل. وتكون من شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 و30 كم/سا، على المناطق الداخلية.

في حين على الهضاب العليا، نسجل رياحا غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 و30 كم/سا.

أما على المناطق الوسطى، تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحبا عابرة على السواحل وكذا المناطق الداخلية.

هذه السحب تكون أكثر كثافة على جهات وتؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، خاصة نحو المناطق الوسطى الشرقية.

كما ستكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة. وعلى الهضاب العليا، سيتم تسجيل أجواء مغشاة جزئيا.

مع تشكل رعود بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، وهذا أواخر النهار.

أما بالنسبة للرياح، فتكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 و30 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء غائمة غالبا على المناطق الساحلية وكذا المناطق الداخلية.

هذه السحب تكون مصحوبة بأمطار تكون على شكل زخات مطرية رعدية أحيانا.

أما على المناطق الجنوبية، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية.

باستثناء منطقة بشار نحو شمال الصحراء، حيث نرتقب أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع تشكل رعود خلال الظهيرة.

هده الأخيرة تؤدي إلى تساقط أمطار محلية نحو شمال الصحراء، وهذا أواخر النهار.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي، وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، تكون الأجواء مغشاة جزئيا.

مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط زخات مطرية، هذه الأمطار تكون غزيرة محليا.