أمطار رعدية على 8 ولايات اليوم

أمطار رعدية على أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محيا على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

مشيرا أن الولايات المعنية هي: إليزي، جانت، إن صالح و تمنراست.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه ثان يفيد بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة. من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي : وهران، عين تموشنت، تلمسان و سيدي بلعباس.