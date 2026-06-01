أمطار رعدية على 8 ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عب عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: سوق اهراس، أم البواقي، خنشلة، تبسة، الوادي، اليزي، جانت و تمنراست.

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور